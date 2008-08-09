محققان ایران به بیوتکنیک تکثیر آبزیان خیار دریایی دست یافتند

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، در اولین اقدام سه میلیون قطعه لارو خیار دریایی در ایران تکثیر شد.

وی با اشاره به ارزشهای اقتصادی خیار دریایی خاطرنشان کرد: این موجود با ارزش در خوراک آبزیان و داروسازی کاربرد دارد و همچنین بهترین فیلتر عمل کننده برای محیط زندگی میگو است که می تواند محیط را برای تغذیه و رشد میگو فراهم کند.

وی پرورش ماهیان سردآبی به روش سیلو را از دیگر موفقیتهای محققان ایرانی عنوان کرد و بیان داشت: در این روش که برای نخستین بار در جهان اجرا می شود برای مقابله با خشکسالی و پرورش ماهیان سردآبی در مناطق مختلف جغرافیایی، این نوع ماهیان در داخل سیلوهای مخصوص با شرایط خاص پرورش داده می شوند.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران خاطرنشان کرد: با این روش، تولید ماهی قزل آلا در هر متر مکعب از 30 کیلوگرم در شرایط معمولی به 120 کیلوگرم افزایش می یابد و استفاده از این روش در هر نقطه جغرافیایی و با هر نوع آب و هوا موجب صرفه جویی در آب و برق و هزینه کم تولید می شود.

مطلبی بهره برداری از منابع آبزی بهره برداری نشده در دریای عمان تحت عنوان "میکتوفیده" یا فانوس ماهیان را از دیگر طرحهای در دست اجرا نام برد و گفت: این نوع آبزیان دارای ارزش پروتئینی بالایی هستند و بهترین نوع آبزیان برای تولید پودر ماهی و استفاده از آن در تغذیه دام و طیور و انواع آبزیان هستند.

وی میزان ذخایر فانوس ماهیان در حوزه حاکمیت ایران در دریای عمان را دو میلیون تن اعلام و تصریح کرد: با برداشت یکصدهزار تن از این نوع آبزیان تا پایان سال آینده کشور از لحاظ تولید پودر ماهی به خودکفایی می رسد.

