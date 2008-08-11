ساخت میلی بیوراکتور در کشور / ایران پنجمین کشور دنیا در دانش بیوراکتور

دکتر قاسم عمو عابدینی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر به کاربردهای وسیع فناوری نانو، بیو و میکرو اشاره کرد و گفت: هم افزایی فناوریها در مقیاس کوچک در مهندسی علوم زیستی فرصت جدیدی را در حوزه بیوتکنولوژی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه تولید دانش وابسته به دو بعد نرم افزار و سخت افزار است، اظهار داشت: در حوزه بیوتکنولوژی در بخش نرم افزار پژوهشهای زیادی از جمله در زمینه داروهای نوترکیب شده است ولی در بخش سخت افزاری که مربوط به تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی است، اقدامات زیادی صورت نگرفته است. این مشکل با وجود تحریم هایی که علیه کشور است نیز بیشتر مشاهد می شود.

عموعابدینی مهمترین تجهیزات در حوزه بیوتکنولوژی را بیوراکتورها ذکر کرد و به مهر گفت: این ابزار به دلیل کارایی های زیادی که دارد در کشورهای در حال توسعه کاربردهای وسیعی یافته است که با توجه به این کاربردها و نیاز کشور، اقدام به ساخت این دستگاه کردیم.

مجری طرح تاکید داد: با دستیابی به دانش فنی تولید دستگاه میلی بیوراکتور در زمره 5 کشور دارنده این تکنولوژی قرار گرفتیم.

رئیس پارک فناوری دانشگاه تهران از بهره برداری از این تکنولوژی در آینده ای نزدیک خبر داد و ادامه داد: همگرایی سنسورها و کاهش هزینه های تحقیق و توسعه تا 80 درصد از مزایای این بیوراکتور است.

عمو عابدینی این سیستم را قابل استفاده در مراکز پژوهشی دانست و اضافه کرد: این دستگاه در زمینه تولید آنزیم ها، تولید دارو، مهنذسی بافت و مهندسی کشت کاربرد دارد.