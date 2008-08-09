هزینه کرد تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده گلستان مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابلی، پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهگی نمایشگاه دستاوردهای بنگاههای زودبازده اقتصادی در گرگان افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته خردادماه سال جاری از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انحرافی در زمینه هزینه کرد تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده اقتصادی این استان صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: طبق آمار 35 هزار و 200 طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گلستان ارائه شده است.

وی یادآور شد: همچنین تاکنون به 443 طرح یارانه پرداخت شد و بنگاههای اقتصادی زودبازده بیش از 34 هزار شغل دراین استان ایجاد کرده اند.

بابلی از برگزاری دومین نماشگاه دستاوردهای بنگاههای اقتصادی در آستانه هفته دولت دراین استان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه دستاوردهای واحدهایی که از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده ایجاد شده و به بهره برداری رسیدند به نمایش گذاشته می شود.

معاون سازمان کارو امور اجتماعی گلستان ادامه داد: این نمایشگاه در بیش از70 غرفه از تولیدات و محصولات بنگاهها در بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی برپا می شود.

این نمایشگاه از 31 مرداده ماه به مدت چهارروز در محل نمایشگاههای گلستان برگزار می شود.