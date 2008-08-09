  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

هزینه کرد تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده گلستان مثبت است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان کار و امور اجتماعی گلستان گفت: نحوه هزینه کرد تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی این استان مثبت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابلی، پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهگی نمایشگاه دستاوردهای بنگاههای زودبازده اقتصادی در گرگان افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته خردادماه سال جاری از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انحرافی در زمینه هزینه کرد تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده اقتصادی این استان صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: طبق آمار 35 هزار و 200 طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری  گلستان ارائه شده است.

وی یادآور شد: همچنین تاکنون به 443 طرح یارانه پرداخت شد و بنگاههای اقتصادی زودبازده بیش از 34 هزار شغل دراین استان ایجاد کرده اند.

بابلی از برگزاری دومین نماشگاه دستاوردهای بنگاههای اقتصادی در آستانه هفته دولت دراین استان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه دستاوردهای واحدهایی که از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده ایجاد شده و به بهره برداری رسیدند به نمایش گذاشته می شود.

معاون سازمان کارو امور اجتماعی گلستان ادامه داد: این نمایشگاه در بیش از70 غرفه از تولیدات و محصولات بنگاهها در بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی برپا می شود.

این نمایشگاه از 31 مرداده ماه به مدت چهارروز در محل نمایشگاههای گلستان برگزار می شود.

کد مطلب 729641

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها