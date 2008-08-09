نفرات اعزامی به پارالمپیک 2008 پکن مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد سید باقری درباره تعداد نفرات اعزامی هر یک از تیم های شرکت کننده به این بازیها گفت: در مجموع 74 ورزشکار جانباز و معلول در مسابقات پارالمپیک 2008 پکن حضور خواهند داشت که از رشته تیراندازی 3 نفر، وزنه برداری 8 نفر، دو و میدانی 14 نفر، تنیس روی میز بانوان 2 نفر، گلبال 6 نفر، جودو 5 نفر،‌ والیبال نشسته، فوتبال هفت نفره و بسکتبال با ویلچر هرکدام 12 نفر به این پیکارها اعزام می شوند.

وی در خصوص اعزام تیم های ورزشی به مسابقات برون مرزی و اردوی مشترک به منظور کسب آمادگی بیشتر در بازیهای پارالمپیک اظهار داشت: از 9 رشته ورزشی شرکت کننده در این بازیها 8 تیم ورزشی در مسابقات و اردوی مشترک برون مرزی حضور داشتند و فقط رشته وزنه برداری نتوانست در اردوی مشترک یا مسابقات برون مرزی شرکت کند.

به گفته وی با ارزیابی هایی که توسط ستاد پارالمپیک 2008 پکن انجام پذیرفته بیشتر تیم های اعزامی، با شرکت در مسابقات برون مرزی و برگزاری اردوی مشترک به آمادگی بسیار مطلوبی دست یافته و توانسته اند حریفان خود را در پکن محک بزنند.

مسئول فنی ستاد پارالمپیک 2008 پکن خاطرنشان کرد: زمان برگزاری مسابقات رشته‌های بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، تنیس روی‌میز بانوان، گلبال و فوتبال هفت ‌نفره بطور دقیق مشخص ‌شده و زمان برگزاری ‌بازیهای سایر ‌تیم ها تا یک‌ هفته آینده اعلام خواهد شد.