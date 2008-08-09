وسعت شهرک صنعتی پیرانشهر دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، محمد حاج زمانی صبح امروز در آیین بهره برداری از واحد تولیدی مدرن ترین سیستم دانه بندی و تولید پودر میکرونیزه از گرانیت و کوارتز کشور در پیرانشهر بیان داشت: شهرک صنعتی 45 هکتاری پیرانشهر به زودی به 95 هکتار افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی شکل گرفته در این شهرستان 80 درصد محصولات خود را به کشور عراق صادر می کنند افزود: امروز شهرستان پیرانشهر در بخش صنعت به جهش قابل توجهی رسیده است به طوری که 95/2 درصد از جواز تأسیس و تقاضاهای بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.

فرماندار پیرانشهر نیز در این مراسم اظهار داشت: در سه سال اخیر بیش از دو هزار و 340 طرح مختلف در این شهرستان به بهره برداری رسیده است.

محمد هادیفر با تقدیر از تلاش مسئولان استان برای اجرای طرحهای مختلف عمرانی و صنعتی در این شهرستان گفت: اگر در گذشته مرزها برای مردم منطقه تهدید محسوب می شدند، امروز به فرصت بزرگی برای مبادله کالا و جابجایی مسافر تبدیل شدند.

وی با اشاره به موفق بودن اجرای طرح بنگاه های کوچک و اقتصادی زودبازده در این شهرستان افزود: تاکنون دو هزار و 314 طرح در این شهرستان با 350 میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده اند که برای پنج هزار و 900 نفر اشتغال زایی شده است.