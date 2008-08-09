درخواست ارتش پاکستان از مشرف برای کناره گیری از قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، از آنجا که پرویز مشرف کمتر از یک سال قبل رئیس ارتش پاکستان محسوب می شد اکنون برای ارتش این کشور سخت است که احضار رئیس سابق خود به دادگاه را مشاهده کند و از همین رو "اشفق کیانی" از پرویز مشرف خواهد خواست تا ظرف یک هفته آینده از قدرت کناره گیری کند.

به نوشته این روزنامه، این خبر در حالی منتشر می شود که ارتش پاکستان به عنوان قدرتمند ترین و تاثیر گذارترین گروه حاضر در این کشور و آمریکا به عنوام مهم ترین هم پیمان مشرف بارها اعلام کرده اند که در تحولات داخلی پاکستان بی طرف هستند.

اما با این وجود یکی از نزدیکان مشرف و کیانی با تائید خبر درخواست کیانی از رئیس جمهور اعلام کرد که در روزهای گذشته ارتش مرتبا این موضوع را به اطلاع او رسانده که در شرایط فعلی بهتر است مشرف از قدرت کنار برود و به دراز کشیدن تنشهای داخلی در پاکستان به نفع این کشور نیست.

به نوشته این روزنامه، با توجه به آنکه قرار است در روزهای آینده طرح احضار به دادگاه مشرف در مجلس ملی پاکستان مورد بررسی و رای گیری قرار بگیرد ارتش این کشور می گوید بهتر آن است که مشرف به طوری آبرومندانه پیش از آنکه نتیجه رای مجلس مشخص شود از قدرت کناره گیری کند.

به گفته نزدیکان مشرف، هر چند رئیس جمهور بر اساس قانون توانایی انحلال مجلس و یا اعلام وضعیت فوق العاده در کشور را دارد، اما وی ترجیح می دهد قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی با مشاوران خود رایزنی کند.

این تصمیم پرویز مشرف در پی تصمیم روز پنجشنبه 17 مرداد "نواز شریف" رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز و "آصف علی زرداری" رهبر حزب مردم برای احضار رئیس جمهور پاکستان به دادگاه و اعلام جرم علیه وی اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، گفته می شود مجلس پاکستان از روز دوشنبه 21 مرداد بررسی طرح احضار مشرف به دادگاه را آغاز می کند و اگر دو سوم نمایندگان مجلس پاکستان به این حکم رای مثبت دهند آنگاه پرویز مشرف باید در دادگاه حاضر شود.

در صورت موافقت نمایندگان مجلس پاکستان با احضار مشرف به دادگاه، این برای اولین بار در تاریخ 61 ساله پاکستان خواهد بود که رئیس جمهور این کشور به دادگاه احضار می شود.

لازم به ذکر است که مجلس پاکستان 439 کرسی دارد که میزان رای لازم برای احضار مشرف به دادگاه 295 رای است اما تعداد نمایندگان احزاب ائتلافی حاضر در دولت از این تعداد کمتر هستند و حزب مردم به همراه حزب مسلم لیگ شاخه نواز در مجموع 266 کرسی را در اختیار دارند.