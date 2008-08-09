شهرک سنگ در پیرانشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی پیش از ظهر امروز در مراسم بهره برداری از واحد تولیدی مدرن ترین سیستم دانه بندی و تولید پودر میکرونیزه از گرانیت و کوارتز کشور در پیرانشهرافزود: این شهرستان پتانسیلهای معدنی متنوعی دارد که با ایجاد شهرک سنگ و فراوری سنگهای خام می تواند علاوه بر اشتغال زایی ارزش افزوده بالایی را نیز به همراه داشته باشد.

وی حفاظت از اقتدار نظام و طرفداری 100 درصد از آن در برابر بیگانگان را از وظایف مرزنشینان اعلام کرد.

وی ادامه داد: دولت در یک اقدام ضربتی برای توسعه متوازن ثروت در کشور اقدام کرد که حاصل آن صنعتی شدن استانهای محروم کشور و شهرهای مرزی مانند پیرانشهر است.

وی با اعلام اینکه امروز زیرساختهای مورد نیاز شهرستان پیرانشهر آماده شده است، بیان داشت: ایجاد راه ها و راه اندازی گمرک و مرز تمرچین و همچنین توسعه شهرک صنعتی پیرانشهر بخشی از اقدامات انجام گرفته است.

قربانی خاطرنشان کرد: مردم پیرانشهر خود قاضیانی خوب هستند که بتوانند میزان خدمت رسانی دولت به منطقه را ارزیابی و مقایسه کنند.

وی با اشاره به تغییر سیاستهای سرمایه گذاری در استان با آغاز فعالیت دولت نهم عنوان کرد: تمرکز زدایی در مرکز استان و بردن سرمایه های دولتی و خصوصی به سایر شهرستانها سبب اشتغال زایی و رونق اقتصادی در محروم ترین مناطق استان شده است.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کارخانه گلوکز شیرین اشنویه و کارخانه شیر و لبن پیرانشهر نیز در جریان سفر به این شهرستان بازدید کردند.