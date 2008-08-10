سه دانشکده در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد ایجاد می شود

محمدعلی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به برنامه های آینده این مرکز افزود: با توجه به اینکه در چشم انداز سه ساله مرکز، زمینه سازی و فراهم کردن مقدمات کار برای تاسیس این دانشکده ها و نیز رسیدن به استانداردهای آموزش عالی و قرار گرفتن در بین برترین مراکز علمی کاربردی پیش بینی شده است، بیشترین تلاش مرکز در جهت ارتقاء کیفی فعالیتها خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تکمیل کادر هیئت علمی و به کارگیری نیروهای هیئت علمی با تجربه، بهینه ساری و تکمیل تجهیزات کمک آموزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی اظهار داشت: تلاش برای اخذ رشته های کارشناسی جدید سخت افزار کامپیوتر و کارشناسی روابط عمومی در سال تحصیلی 88-87 انجام می شود.

خلیلی فر یادآور شد: در سال گذشته با توجه به امکانات مرکز، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خراسان رضوی با اجرای دوره های جدید کاردانی فناوری اطلاعات، کاردانی روابط عمومی، کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش ثبتی، حسابداری، مدیریت امور فرهنگی و کارشناسی پیوسته بیمه و مترجمی خبر انگلیسی در این مرکز موافقت کرد.

وی همچنین مشارکت در برگزاری جشنواره قرآنی، افتتاح دفتر بسیج دانشجویی، برگزاری جشن فارغ التحصیلی، شرکت در مسابقات فوتسال مراکز علمی کاربردی و کسب مقام نخست این مسابقات را از مهمترین فعالیتهای فرهنگی و ورزشی این مرکز اعلام کرد.