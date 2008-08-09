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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۴۳

انتخاب تکنیکی‌ترین رمان سال 86 امروز انجام نمی‌شود

اختتامیه نخستین جشنواره "انتخاب تکنیکی ترین رمان سال 86" نهم شهریور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جایزه ادبی فردا، این مراسم که قرار بود شنبه 19 مرداد ماه برگزار شود به دلیل استقبال ناشران و تاخیر در ارائه فرم های داوری به دبیرخانه به 9 شهریور موکول شد.

حمید رضا حسامی - دبیر جشنواره - با عذرخواهی از جامعه ادبی کشور از تاخیر دوباره اعلام نتایج، گفت: از آنجا که برای پرهیز از هر گونه شائبه این امکان فراهم شده است که تمام اساتید و علاقمندان ادبی کشور بتوانند با مراجعه به سایت فرهنگسرای دانشجو و دریافت فرم در این داوری شرکت کنند، بعد از زمان در نظر گرفته شده برای اختتامیه فرم هایی به دبیرخانه جشنواره رسید که عدم رسیدگی به آنها جایز نبود و دوست داشتیم نظر تمام افرادی را که فرم داوری پر کرده بودند اعمال شود.

وی اضافه کرد: برای بررسی دقیق تر و انتخاب درست و عادلانه رمانها هیئت داوران تصمیم گرفت این مراسم را به تاخیر بیندازد و زمان بیشتری را برای انتخاب تکنیکی ترین رمان سال صرف کند.

در مراسم اختتامیه علاوه بر تکنیکی ترین رمان، از پرکارترین، مسن ترین و جوان ترین نویسندگان رمان های ارسالی و ناشران تقدیر به عمل خواهد آمد.

جایزه ادبی فردا توسط فرهنگسرای دانشجو برگزار می شود.

کد مطلب 729663

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