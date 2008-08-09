به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جایزه ادبی فردا، این مراسم که قرار بود شنبه 19 مرداد ماه برگزار شود به دلیل استقبال ناشران و تاخیر در ارائه فرم های داوری به دبیرخانه به 9 شهریور موکول شد.

حمید رضا حسامی - دبیر جشنواره - با عذرخواهی از جامعه ادبی کشور از تاخیر دوباره اعلام نتایج، گفت: از آنجا که برای پرهیز از هر گونه شائبه این امکان فراهم شده است که تمام اساتید و علاقمندان ادبی کشور بتوانند با مراجعه به سایت فرهنگسرای دانشجو و دریافت فرم در این داوری شرکت کنند، بعد از زمان در نظر گرفته شده برای اختتامیه فرم هایی به دبیرخانه جشنواره رسید که عدم رسیدگی به آنها جایز نبود و دوست داشتیم نظر تمام افرادی را که فرم داوری پر کرده بودند اعمال شود.

وی اضافه کرد: برای بررسی دقیق تر و انتخاب درست و عادلانه رمانها هیئت داوران تصمیم گرفت این مراسم را به تاخیر بیندازد و زمان بیشتری را برای انتخاب تکنیکی ترین رمان سال صرف کند.

در مراسم اختتامیه علاوه بر تکنیکی ترین رمان، از پرکارترین، مسن ترین و جوان ترین نویسندگان رمان های ارسالی و ناشران تقدیر به عمل خواهد آمد.

جایزه ادبی فردا توسط فرهنگسرای دانشجو برگزار می شود.