پالایشگاه هاشمی نژاد تأمین کننده گاز شش استان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس قهرمان رشید ظهر امروز در حاشیه بازدید از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران سرخس افزود: پالایشگاه گاز هاشمی نژاد تأمین کننده گاز شش استان و از مراکز حیاتی تولید گاز کشور است.

وی افزود: تأمین گاز صنعتی و خانگی استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، گلستان، سمنان و مازندران از پالایشگاه گاز هاشمی نژاد باعث برخوردار این پالایشگاه از موقعیتی استراتژیک در منطقه شده است.

رشید با اشاره به اشتغال 740 نیروی رسمی و یک هزار و 400 نیروی پیمانی بومی استان در پالایشگاه گاز هاشمی نژاد، نقش این مجموعه را در اشتغالزایی برای استان قابل توجه خواند و گفت: نیروی انسانی پالایشگاه را نیروی فنی و با انگیزه، کاردان، متفکر و بسیجی یافتم که با تمام توان در جهت خدمت به مردم استان و کشور تلاش می کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: باید تدابیری برای انتقال تولیدات ذخیره شده پالایشگاه گاز هاشمی نژاد به روشی غیر از حمل و نقل زمینی مانند لوله اندیشیده شود.

پالایشگاه گاز هاشمی نژاد شامل سه مخزن گاز شیرین با استعداد باقیمانده تولید 17 میلیارد متر مکعب و یک مخزن گاز ترش عظیم با استعداد باقیمانده تولید 300 میلیارد مترمکعب می باشد و هم اکنون 6 میلیون نفر از مردم خراسان رضوی و استان های همجوار را پوشش می دهد.

پالایشگاه گاز هاشمی نژاد در 165 کیلومتری شهر مشهد و 35 کیلومتری سرخس واقع است و 15 درصد گاز مصرفی کشور را تأمین می کند.

