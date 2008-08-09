همایش ملی سلامت و توسعه پایدار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همایش ملی سلامت و توسعه پایدار توسط جهاد دانشگاهی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سازمان صدا و سیما در آبانماه سال جاری برگزار می شود.

این همایش با شعار "سلامت محور توسعه پایدار"، فراهم کردن بستر علمی و هم اندیشی صاحب نظران و فرهیختگان و بررسی نقش و جایگاه سلامت در فرآیند توسعه پایدار با هدف افزایش آگاهی عمومی و حساسیت تصمیم سازان نسبت به این مقوله برگزار می شود.

این همایش در چهار محور مفاهیم و مبانی، نظام سلامت و توسعه پایدار، همکاری و مشارکت مردمی و بین بخشی در سلامت و توسعه پایدار و جامعه سالم و توسعه پایدار و در 24 ریزمحور برگزار می شود.

علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را حداکثر در 300 کلمه در یک صفحه و اصل مقاله را حداکثر در 20 صفحه از طریق وب سایت یا پست سفارشی به صورت CD به آدرس دبیرخانه همایش ارسال کنند.

مهلت ارسال چکیده مقاله تا پایان مرداد ماه و مهلت ارسال اصل مقاله تا اول مهر ماه سال جاری است.

علاقمندان می توانند مقالات خود را به آدرس تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یا به سایت اینترنتی WWW.HSDSEMINAR.IR ارسال کنند.

مهلت ثبت نام برای شرکت در این همایش تا اول مهر ماه سال جاری ادامه دارد.