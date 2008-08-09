فعالیت در زمینه تامین سلامت جامعه نیازمند وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا نیری در ششمین همایش سالانه خیرین سلامت استان فارس ، اظهار داشت: مجمع خیرین سلامت به توصیه مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و باحمایت های ایشان و با تاکید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر هم در 16 استان فعال است که البته قبل از این در استانهای فارس ، اصفهان و خراسان رضوی به طور خودجوش مجمع هایی شکل گرفته بود و این استانها به عنوان استانهای برتر و پیشتاز در عرصه خیرین سلامت هستند.

مشاور وزیر بهداشت و رئیس مجمع خیرین سلامت کشور در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما همیشه در کثرت هستیم و خیرین در کشور ما زیاد هستند و باید از این ظرفیت استفاده کنیم و این جز با وحدت و اتحاد بین خیرین و مسئولان محقق و میسر نمی شود.

نیری ضمن بیان این مطلب که خیرین نباید فعالیت های خیرخواهانه خود را محدود به یک شهرستان یا انسان کنند ، گفت: اسلام هم در ابتدا در عربستان بود ولی محدود به یک منطقه نشد ودر سراسر دنیا گسترش پیدا کرد و ما باید سعی کنیم که با وحدت خود این امر را محقق سازیم .

وی گفت: همه ما باید بدانیم که کار خیر کردن از صفات انبیا و اولیاست و انسان بعد از مرگ خود چیزی جز کار خیر به دیار باقی نخواهد برد که اینها چراغی برای انسان در آن عالم خواهد شد و همچنین ما باید قدر سلامتی خود را بدانیم و خداوند را شکر کنیم که به ما سلامتی عنایت داشته و یکی از راه های شکر گزاری این نعمت ، دستگیری از محرومان و مستعضعفان است.

رئیس مجمع خیرین سلامت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: درحال حاضر ما به دنبال این هستیم که از دولت و مجلس برای خیرین عزیز تسهیلات ویژه ای اخذ نماییم و باتوجه به اینکه خیرین محترم در کشور با مشکلاتی در انجام کارهای خیر روبه رو هستند، سعی ما بر این است که پایگاه و جایگاه ویژه ای را برای رفع این مشکلات در کشور تاسیس و ایجاد نماییم.