دو هزار برچسب تردد برای ساکنان محدوده طرح ترافیک مشهد صادر شده است

پوریا محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: تا پایان تیرماه جاری دو هزار و 50 برچسب تردد برای ساکنان محدوده صادر شده است.

وی افزود: این برچسب ها در پاسخ به تقاضای دریافت برچسب از سوی ساکنان محل و پس از انجام بررسی های لازم صادر شده است.

محمدیان همچنین با اشاره به صدور همزمان برچسب تردد خودروهای ارگانهای دولتی در محدوده طرح ترافیک، یادآور شد: تاکنون یک هزار و 915 برچسب برای خودروهای دولتی صادر شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه زمان صدور بر چسب تردد برای ساکنان محدوده طرح ترافیک پایان یافته است، خاطرنشان کرد: آخرین مهلت صدور برچسب تردد برای ساکنان محدوده طرح ترافیک هشت مرداد ماه جاری بوده است.

محمدیان بیان داشت: ساکنان محدوده طرح ترافیک که هنوز تقاضای خود را برای تهیه برچسب ارائه نداده اند، از این پس روزهای سه شنبه تا تاریخ 25 مردادماه جاری می توانند با مراجعه حضوری به محل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد می توانند برای دریافت این برچسب ها اقدام کنند.