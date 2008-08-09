"مردی که مرگ را گول زد" در سینماتک سپیده

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد این فیلم محصول 1959 بریتانیا است و به صورت رنگی در سومین برنامه مرور آثار ژانر وحشت و پنجاه و یکمین برنامه از سلسله نمایش‌های سینماتک پخش می‌شود.



آنتون دریفینگ، هیزل کورت و آرنولد مارله دیگر بازیگران این فیلم ترسناک هستند که بر مبنای نمایش The Man in Half Moon نوشته باری لیندون ساخته شد. داستان درباره ژرژ بونه با بازی دریفینگ است که از طریق پیوند غدد افراد جوان و تندرست می‌کوشد برای همیشه زنده بماند. بونه به نظر 40 ساله می‌آید، اما در واقع 104 ساله است و ...



ترنس فیشر کارگردان این فیلم یکی از چهره‌های شاخص سینمای هراس است. از فیلم‌های مطرح او می‌توان به "نفرین فرانکنشتین"، "دراکولا"، "مومیایی"، "نفرین گرگ‌نما"، "عروس‌های دراکولا" و "شبح اپرا" اشاره کرد. او سال 1980 در 76 سالگی درگذشت.



علاقه‌مندان برای دیدن فیلم سینمایی "مردی که مرگ را گول زد" می توانند به سالن شماره 1 سینما سپیده واقع در تقاطع خیابان‌های وصال و انقلاب مراجعه کنند.