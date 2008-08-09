ادامه تصویربرداری "زمانی برای پشیمانی" در شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در پنج قسمت 35 دقیقه‌ای به نویسندگی ایرج محمدی و سعید جلالی و تهیه‌کنندگی سعید مهران و علیرضا محمدی در گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید و از 29 شهریور تا دوم مهرماه (شب‌های 19 تا 23 ماه رمضان )از این شبکه پخش می‌شود.

عزیزی و دهقان‌نسب در نمایی از مجموعه "زمانی برای پشیمانی"

در "زمانی برای پشیمانی" محمود عزیزی، حبیب دهقان نسب، عبدالرضا اکبری، سهیلا رضوی، مینا نوروزی، مهوش وقاری، آرام جعفری، کامران تفتی، حامد کلاهداری و ... بازی می‌کنند و در خلاصه داستان آن آمده است: کاشف برای مشارکت در یک کار تولیدی مبلغی هنگفت به دوست صمیمی خود قرض می‌دهد و از او چک می‌گیرد...

عوامل این مجموعه عبارتند از فرزاد رحمانی برنامه‌ریز، محسن فلاحی مدیر تصویربرداری، مرتضی اصلان‌زاده صدابردار، محمدرضا ارجمند عباسی مدیر تولید، پروین نویدی طراح گریم و جواد سلیمانی مدیر تدارکات.