مطبوعات صهیونیستی: اسرائیل توانایی حمله نظامی جدید به لبنان را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، روزنامه یدیعوت آحارونت در این رابطه نوشت: با وجود لحن تهدید آمیز برخی مسئولان اسرائیلی در رابطه با افزایش قوای حزب الله، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در نشست اخیر خود که اوضاع لبنان را مورد بررسی قرار داد؛ هیچ تصمیم کاربردی در این رابطه اتخاذ نکرد.

در این نشست امکان تجهیز حزب الله به موشک های جدید مورد بررسی قرارگرفت .

علاوه براین در نشست مذکور، گزارشی ارائه شد مبنی بر اینکه حزب الله در جنوب لبنان یک شهر زیرزمینی احداث کرده است و نقاط استقرار محرمانه خود را که در زمان جنگ از آنها برای هدف قرار دادن شهرک های صهیونیستی استفاده می کند .

سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همچنین از گزارشی نگران کننده سخن گفته و ادعا کردند: سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به فرماندهان عالی دستور داده است تا در صورت ورود نظامیان صهیونیستی به اراضی لبنان یا تیراندازی این نظامیان در صورت وقوع حوادث مرزی، برای حمله به ارتش اسرائیل منتظر اجازه وی نباشند.

روزنامه "اسرائیل الیوم" نیز طی مطلبی مدعی شد: حزب‌الله لبنان هر کاری را که بخواهد می‌کند و برنامه کاری دولت جدید نیز به حزب الله این توانایی را می‌دهد که دست به هر کاری که بخواهد بزند.