مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران در مشهد افتتاح شد

علیرضا رزاز رئیس هیئت مؤسس مرکز علمی ـ کاربری خبرنگاران مشهد ظهر امروز در حاشیه افتتاحیه این مرکز با اشاره به اهمیت وجود رسانه‌ها در فضای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: خراسان رضوی پس از استان تهران، مقام دوم در تولید خبر و اطلاع‌رسانی را داراست و این مهم نیازمند توجه بیشتر در امر آموزش حرفه‌های خبرنگاران است.

رزاز افزود: تشکیل مرکز علمی ـ کاربردی خبرنگاران شرق کشور می‌تواند در تحقق شعارهای دولت نهم نقش اساسی را ایفا کند.

وی با اشاره به همجواری مشهد با کشورهای افغانستان و ترکمنستان گفت: تلاش می‌کنیم طی پنج سال علاوه بر آموزش خبرنگاران کشورهای هم‌زبان همسایه، این دانشگاه را به یکی از برجسته‌ترین مکان‌های آموزشی در کشور تبدیل کنیم.

این مرکز آموزشی در قالب مصوبات سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی راه اندازی شده است و در نخستین دوره خود از شهریور امسال در رشته خبرنگاری به صورت پودمانی در مقطع کاردانی پذیرای 40 نفر از دانشجویان علاقمند به تحصیل است.