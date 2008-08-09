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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

کتابداران کتابخانه عمومی بهشهر برای معلولان کتاب می خوانند

ساری - خبرگزاری مهر: کتابداران و پرسنل کتابخانه عمومی شماره دو بهشهر با حضور در خانه معلولان شهرستان بهشهر برای آنان کتاب می خوانند.

علی ذبیح پور، رئیس کتابخانه عمومی شماره دو بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این اقدام کتابداران هفته ای دو جلسه با حضور در مرکز معلولان شهرستان و منازل معلولان برای آنان کتابها و مجلات مورد نیاز را می خوانند.

وی خاطر نشان کرد: معلولان نیز همچون سایر اقشار جامعه نیازمند غذای روح و روان بوده و باید برای آنان نیز مانند سایرین مطالعه و تحقیق با توجه به نیاز و امکاناتشان در نظر گرفته شود.

ذبیح پور با بیان اینکه کتابداران با مراجعه به مرکز معلولان هر هفته بین 10 تا 15 جلد کتاب و مجله می خوانند.

وی هدف از این طرح را امید به زندگی در معلولان، بالا بردن اعتماد به نفس، آگاهی از مسائل روز و پیغام به معلولین نیز جزئی از این جامعه و زندگی ما هستند.

کتابخانه عمومی شماره دو بهشهر در اقدامی با طرح پیک موتوری کتاب و عضویت تاکسیرانی موجب گردش کتاب و مطالعه در اقشار مختلف جامعه شدند.

کد مطلب 729689

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