کتابداران کتابخانه عمومی بهشهر برای معلولان کتاب می خوانند

علی ذبیح پور، رئیس کتابخانه عمومی شماره دو بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این اقدام کتابداران هفته ای دو جلسه با حضور در مرکز معلولان شهرستان و منازل معلولان برای آنان کتابها و مجلات مورد نیاز را می خوانند.

وی خاطر نشان کرد: معلولان نیز همچون سایر اقشار جامعه نیازمند غذای روح و روان بوده و باید برای آنان نیز مانند سایرین مطالعه و تحقیق با توجه به نیاز و امکاناتشان در نظر گرفته شود.

ذبیح پور با بیان اینکه کتابداران با مراجعه به مرکز معلولان هر هفته بین 10 تا 15 جلد کتاب و مجله می خوانند.

وی هدف از این طرح را امید به زندگی در معلولان، بالا بردن اعتماد به نفس، آگاهی از مسائل روز و پیغام به معلولین نیز جزئی از این جامعه و زندگی ما هستند.

کتابخانه عمومی شماره دو بهشهر در اقدامی با طرح پیک موتوری کتاب و عضویت تاکسیرانی موجب گردش کتاب و مطالعه در اقشار مختلف جامعه شدند.