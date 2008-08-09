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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

در راستای حمایت از خبرنگاران:

فراکسیون رسانه، ارتباطات و روابط عمومی در مجلس تشکیل می شود

فراکسیون رسانه، ارتباطات و روابط عمومی در مجلس تشکیل می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین گفت: در راستای حمایت از خبرنگاران و مطبوعات به زودی فراکسیون رسانه، ارتباطات و روابط عمومی در مجلس هشتم شکل خواهد گرفت.

قاسم محمدی نماینده مجلس شورای سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجلس هشتم پشتبانی مطلوب و گسترده ای از فعالیتهای راسانه ای به عمل آورده و برای حل مشکلات خبرنگاران توجه ویِژه ای دارد.

وی عنوان کرد: مجلس با آگاهی عمیق از مشکلات خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه های گروهی از جمله مسکن با بیمه، امنیت شغلی، در آمد و ... در صدد است با ارائه راهکارهای مناسب و ثمربخش، مشکلات این قشر فرهنگی را کاهش و رفع نماید.

وی در ادامه بر اعتماد مسئولان به خبرنگاران و فعالان عرصه قلم و مطبوعات تاکید کرد و افزود: رفتار درست و منطقی با خبرنگاران و ارائه اخبار و اطلاعات درست و صحیح به رسانه های گروهی در حل بسیاری از مشکلات جامعه موثر خواهد بود.

محمدی بیان داشت: این اعتماد فضای مطلوب رسانه ای را در جامعه فراهم آورده و کمک خواهد کرد تا با تنویر افکار عمومی و باز شدن روزنه های امید در افکار و اذهان مردم، مسیر رشد و تعالی جامعه فراهم آید.

وی با بیان اینکه خبرنگاری حرفه سخت و حساسی است، تصریح کرد: خبرنگاران باید با رعایت اصول اخلاقی و شاخصه سرعت و دقت خود را در برابر مردم پاسخگو دانسته و مطالب را به صورت واقعی منتشر نمایند.

محمدی با تاکید بر مشکلات اهالی قلم استان عنوان کرد: تلاش می کنیم با ایجاد تعامل سازنده بین مدیران، نمایندگان و خبرنگاران در راستای حل سریع و صحیح این مشکلات گام برداریم.

سخنگوی جمع نمایندگان استان در پایان از خبرنگاران خواست در گسترش امنیت روانی جامعه تلاش مضاعفی داشته باشند.

کد مطلب 729692

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