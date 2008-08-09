ایران و روسیه بسکتبال المپیک را افتتاح می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و روسیه به عنوان نخستین بازی بسکتبال در بیست و نهمین دوره مسابقات المپیک فردا برگزار خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال ایران سابقه دیدار با تیم های باشگاهی روسیه را دارد اما این برای نخستین بار است که ملی پوشان بسکتبالیست ایران و روسیه مقابل هم صف آرایی می کنند.

تیم ملی بسکتبال ایران با میانگین قدی97/1 متر عازم مسابقات پکن شده است. شاگردان رایکوترومن دررده سی و سوم جدول رده بندی فدراسیون جهانی قرار دارند و از این حیث ضعیف ترین تیم گروه خود هستند. این در حالیست که تیم ملی بسکتبال روسیه با میانگین قدی 99/1 متر در رده شانزدهم این جدول جای دارد.

از بین 12 بازیکن ملی پوش بسکتبال روسیه 11 نفر عضو تیم های باشگاهی کشورشان هستند، یک نفر هم در لیگ NBA به میدان می رود.

"دیوید پلات" که اهل آمریکاست به عنوان سرمربی در تیم ملی بسکتبال روسیه انجام وظیفه می کند و یک مربی اسرائیلی به نام "دانیال گوت" نیز وی را در امر هدایت بازیکنان یاری می کند.

تیم ملی بسکتبال کشورمان امروز با برگزاری یک جلسه تمرین خود را مهیای دیدار با روسیه می کند. این تیم پس از برگزاری دیدار فردا و یک روز استراحت به مصاف لیتوانی می رود. بسکتبالیست های روسیه هم دومین دیدار خود را مقابل کرواسی برگزار می کنند.

برنامه نخستین روز مسابقات بسکتبال بازیهای المپیک 2008 پکن به این شرح است: (ساعت ها به وقت محلی است)

* ایران - روسیه ( گروه A - ساعت 9)

* آلمان - آنگولا (گروه B - ساعت 11:15)

* اسپانیا - یونان (گروه B - ساعت 14:30)

* لیتوانی - آرژانتین (گروه A - ساعت 16:45)

* استرالیا - کروواسی (گروه A- ساعت 20)

* آمریکا - چین (گروه B - ساعت 22:15)