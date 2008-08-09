شهردار ناکازاکی خواستار خلع سلاح هسته ای جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "تومی هیسا تائو" گفت: آمریکا و روسیه باید در از بین بردن تسلیحات هسته ای نقشی پیشرو ایفا نمایند".

"تومی هیسا تائو" که امروز درمراسم سالگرد بمباران اتمی این شهر با حضور "یاسو فوکودا" نخست وزیر ژاپن سخنرانی می کرد با اشاره به سیاست های آمریکا و روسیه، گفت:"این دو کشور باید به جای تعمیق تنشها بین دیگران و ارائه یک سامانه موشکی در اروپا کاهش گسترده تسلیحات هسته ای را مد نظر قرار دهند".

وی همچنین در ادامه اظهارات خود از دیگر کشورهای صاحب تسلیحات هسته ای از جمله انگلیس، فرانسه، و چین نیز خواست تا اقدام به کاهش این تسلیحات بنمایند.

ناکازاکی در 9 اوت سال 1945 و سه روز بعد از بمباران اتمی هیروشیما به عنوان دومین شهر ژاپن از سوی نیروهای هوایی آمریکا بمباران شد که بر اثر این بمباران هزاران نفر در دم جان خود را از دست دادند.

"فوکودا" نیز در این سخنرانی به نقش ژاپن در صلح جهانی اشاره کرد و گفت که توکیو به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است.

اوایل این هفته نیز شهردار هیروشیما کشورهای دارای تسلیحات هسته ای را به سبب دست نکشیدن از بمب های هسته ای خود مورد انتقاد قرار داد.