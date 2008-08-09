دریاچه شورابیل مناسب ترین محل پرورش شاه میگو در کشور است

میرآرمان واعظی مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نتایج حاصل دو سال تحقیق و مطالعه تفصیلی دریاچه شواربیل و امکان پرورش آبزیان در این دریاچه توسط کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی سازمان شیلات است.

وی افزود: دریاچه شورابیل از ویژگیهای منحصر به فرد و خاصی برخوردار است و با دارا بودن مواد و ترکیبات غنی، چرخش مستمر آب و جریان مناسب باد می تواند به عنوان مهمترین مرکز پرورش شاه میگو در کشور شناخته شود.

وی عنوان کرد: با توجه به این شرایط و همچنین سازگاری شاه میگو با آب و هوای منطقه و امکان تولید آن، این دریاچه برای ذخیره 225 تن شاه میگو مناسب برآورد شده است.

واعظی بیان داشت: از این میزان ذخیره می توان سالانه 40 تن برداشت و به بازراهای داخلی و خارجی عرضه کرد که با توجه به شرایط محیطی و پرورشی می توان مرغوبترین شاه میگوی تولیدی کشور باشد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین امکان پرورش و تولید134 تن از انواع ماهی از جمله قزل آلا و اردک ماهی نیز با رعایت شرایط زیست محیطی در این دریاچه وجود دارد.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان با اشاره به بررسی نتایج تحقیقات و مطالعه تفصیلی دریاچه شورابیل توسط کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری و موسسه تحقیقات شیلات کشور تصریح کرد: نتایج به دست آمده بسیار مطلوب بوده و امیدواریم که در زمینه آبزی پروری در استان راه گشا باشد.

