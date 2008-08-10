نقش مدیریت شهری در توسعه ورزش همگانی موثر است

محمد دامادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کم تحرکی، عدم گسترش شادابی در جامعه با توجه به افزایش زندگی شهر نشینی یکی از مشکلات اجتماعی است که با تدابیر خاص آن را تبدیل به فرصت کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اختیارات قانونی شوراها این است که شهرداریها و دستگاههای اجرایی مرتبط را موظف به استفاده و ساماندهی توان و امکانات خود جهت تقویت، گسترش و اجرای برنامه های ورزش همگانی و اوقات فراغت نماید.

دامادی گفت: به همین منظور با تشکیل کمیته های 9 گانه و با حضور دستگاههای مرتبط می توان در پرکردن اوقات فراغت جوانان و گسترش ورزشهای همگانی و ساماندهی امور مربوطه با همدلی و همکاری فی مابین اهداف مورد نظر دست یافت.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر ساری افزود: اگر بودجه های ورزشی ساماندهی شود با همکاری شوراها و نمایندگان شوراها در محلات می توان زودتر به مقصود رسید.

عضو شورای شهر ساری تصریح کرد: شهرداریها در تصویب بودجه سالانه باید توجه بیشتر به نشاط شهروندی و اوقات فراغت داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجمع کمسیونهای فرهنگی مراکز استانهای کشور افزود: طرح سی یادمان سی خاطره به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مراکز استانهای کشور امسال برگزار می شود.

وی یادآور شد: طبق مصوبه اجلاس، شهرداریهای مرکز استان موظفند به منظور تبیین و ترویج افکار و اندیشه های حضرت امام با هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) نسبت به ایجاد دفتر یاد شده در مراکز استانها اقدام نماید.