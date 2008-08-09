نتایج موفقیت آمیز تکنیک توقف گسترش HIV در موشها

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تکزاس تک و مدرسه پزشکی هاروارد با دستکاری ژنتیکی گروهی از موشها این حیوانات را به بیماری "ایدز" انسان مبتلا کردند. سپس با استفاده از تکنیک تداخل RNA که به عنوان RNAi نیز شناخته می شود موفق شدند عملکرد سه ژنی را که در سلولهای آلوده به ویروس دفاع ایمنی انسان (HIV) کشف کرده بودند مهار و به این ترتیب از حرکت این ویروس به سلولهای دیگر جلوگیری کنند.

RNAi با بخشهای کوچکی از RNA کار می کند که در ساخت پروتئنیهای یک ژن DNA مشارکت دارد. این بخشهای کوچک تولید این پروتئنیهای ویژه را مختل می کنند و یک ژن را به صورت "ساکت شده" بیان می کنند.

به این تریب سه ژن پروتئینهای خطرناک ویروس "اچ آی وی"از عملکرد خارج می شوند.

براساس گزارش Scientific American، این محققان که نتایج یافته های خود را در مجله علمی "سل" منتشر کرده اند نشان دادند که متد RNAi نه تنها میزان ویروس را در یک موش آلوده کاهش می دهد بلکه همچنین می تواند با موفقیت از آلودگی سلولهای سالم بیمار جلوگیری کند.

در این خصوص این محققان اظهار داشتند: "این یک مکانیزم ضدویروسی پرقدرت است و اگر بتواند این ویروس را مهار کند می تواند به عنوان مهمترین روش درمان ایدز مورد استفاده قرار گیرد."