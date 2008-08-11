کرج با کمبود پزشک متخصص مواجه است

صلاح الدین دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کمبود پزشک در کرج به دو علت محدودیت بخش دولتی در جذب نیرو و تعهد پزشکان فارغ التحصیل به خدمت در شهرستانهاست و کرج به دلیل کلان شهر بودن از این محدوده خارج است.

وی افزود: در کرج فوق تخصص غدد اطفال وجود ندارد و این در حالی است که برخی استانهای کشور با دارا بودن جمعیتی کمتراز نصف جمعیت کلان شهر کرج از نعمت وجود پزشکان متخصص و فوق تخصص بهره مند هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کرج یادآور شد: تعداد کل پزشکان متخصص و عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی کلانشهر کرج 319 پزشک است و سازمان نظام پزشکی تلاش بسیار زیادی در جذب پزشکان در کرج دارد به نحوی که در حال حاضر پزشکان بخش خصوصی نیز می توانند با انعقاد قرارداد با بیمارستانها به ویزیت بیماران در این مراکز بپردازند اما این امر تاکنون به دلیل تعرفه پایین قراردادها به صورت جدی اجرایی نشده و تنها تعداد محدودی از پزشکان برای کار در بیمارستانهای دولتی اعلام آمادگی کرده اند.

دلشاد عنوان کرد: برای ارائه خدمات درمان بهتر به مردم و جلوگیری از مراجعه آنها به تهران، اکثر بیمارستانهای کرج به ارائه خدمات تخصصی می پردازد و اغلب همزمان در رشته های مختلف درمانی ارائه خدمت می کنند.