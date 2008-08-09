حزب عدالت و توسعه همچنان محبوب مردم ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، نتایج این نظر سنجی که توسط موسسه تحقیقاتی "متروپل" انجام و در شماره امروز روزنامه وطن ترکیه چاپ شده نشان می دهد محبوبیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه به 41.9 درصد رسیده در حالیکه محبوبیت این حزب در ماه گذشته میلادی 40.4 درصد بود.

این نظر سنجی از 4تا 5 آگوست ( 14 و 15 مرداد) انجام شد و در آن یک هزار و 226 نفر شرکت کردند.

بر اساس این نظر سنجی محبوبیت حزب جمهوریخواه خلق، مهمترین حزب مخالف حزب حاکم تنها 13.9 درصد است.

به نوشته این روزنامه، اغلب مردم ترکیه معتقدند که حزب عدالت و توسعه هم اکنون که با موفقیت توانسته شکایت دادستان کل این کشور را پشت سر بگذارد باید سیاستهای خود را تغییر دهد تا در مواجهه با چنین چالشهایی بتواند عملکرد بهتری داشته باشد.

بر همین اساس دو سوم شرکت کنندگان در نظر سنجی معتقد بودند عدالت و توسعه برای مقابله با توطئه های اینچنینی باید سیاستهای جاری خود را تغییر دهد.

این نظر سنجی در حالی منتشر می شود که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه روز گذشته اعلام کرده بود 48 درصد از مردم این کشور از حزب حاکم حمایت می کنند.