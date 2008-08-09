رسانه ها خطرات مدعیان دروغین مهدویت را به درستی تبیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر حسین مدنی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی آخرین منجی، مسئله مدعیان دروغین مهدویت را خطری جدی برای کشور و به ویژه جوانان این مرز و بوم دانسته و از اطلاع رسانی برای اعتلای آگاهی جوانان و هشدار اتفاقاتی که در این حوزه رخ می دهد، به عنوان مهمترین وظایف رسانه ها یاد کرد.



وی در ادامه از انتشار ویژه نامه فرقه های انحرافی و تولید مجموعه فیلمهای کوتاه مدعیان دروغین مهدویت توسط شبکه خبری برنا در جریان برگزاری نخستین جشنواره بین المللی آخرین منجی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره بین المللی آخرین منجی، علاوه بر انتشار ویژه نامه فرقه های انحرافی، شبکه خبری برنا تاکنون شش فیلم مستند با موضوع عرفانهای وارداتی و مدعیان دروغین مهدویت و نحوه تعامل شیطانی این افراد با جوانان تولید کرده و آنها را از طریق سایت شبکه به نمایش عمومی گذاشته است.



مدنی با تأکید بر منجی گرایی به عنوان یکی از خصوصیات مهم جوانان، تصریح کرد: جوان منجی گرا است و از آنجا که اسلام به جوان ایرانی، منجی حقیقی بشریت را معرفی کرده است، دشمنان برای تخریب این مسئله برنامه ریزی کرده و در حوزه انتظار منجی با ایجاد عرفانهای دروغین و طرح ادعای ارتباط با حضرت مهدی(عج) توسط عوامل خود ، سعی در خدشه دار کردن این آموزه جهانی دارند.



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