ستاد مسکن مهر استان کرمانشاه ستاد برتر کشور شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدحسین جوانرودی پیش از ظهر شنبه در نوزدهمین جلسه ستاد مسکن استان کرمانشاه با بیان اینکه ستاد مسکن استان کرمانشاه از ستادهای فعال کشور است اظهار داشت: خوشبختانه استان کرمانشاه در بحث مسکن مهر جزو استانهای برتر کشور شناخته شده و در حال حاضر نیز اقدامات بسیار خوبی در حال انجام است که این باعث خواهد شد موفقیتها در این بخش در آینده دو چندان شود.

وی تعامل، حس همکاری و خدمتگذاری به مردم و دلسوزی مسئولان و اعضای ستاد را از عوامل پیشرفت ستاد ذکر کرد و بیان داشت: برای به نتیجه رسیدن هرچه زودتر و اجرای تبصره شش قانون اساسی، تمام دستگاههای مجری ساخت و ساز باید نهایت همکاری به خصوص در مرحله اجرا را با ستاد داشته باشند.

در ادامه سعید مرادی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به فهرست پروژه های مسکن مهر در سال 1387 در چهار شهرستان گفت: پروژه سه هزار واحدی اتحادیه تعاونی های مسکن مهر کارگری کرمانشاه با اتمام خاکبرداری، جهت اخذ تسهیلات به بانک ملت و رفاه کارگران معرفی شده اند.

وی افزود: در شهرستان صحنه پروژه 620 واحدی اتحادیه کارمندی که در مرحله دریافت پروانه ساختمانی است جهت اخذ تسهیلات به بانک ملی معرفی شده است.

مرادی ادامه داد: پروژه 180 واحدی اتحادیه تاکسیرانی شهرستان کنگاور و نیز پروژه 1200 واحدی اتحادیه تعاونی کارمندی شهرستان سرپل ذهاب که در مرحله صدور پروانه ساختمانی است جهت اخذ تسهیلات به بانک صادرات معرفی شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون در هیچ مرحله ای از کار با مشکل خاصی مواجه نشده ایم خاطرنشان کرد: در جلسات متعددی که با مهندسین مشاور ساخت و ساز داشته ایم در خصوص طراحی نقشه ها و به کارگیری فن آوری های نوین ساخت و ساز بحث و بررسی شده است.

در ادامه این جلسه کارشناسان و مدیران حاضر در جلسه به تشریح دیدگاه های خود در خصوص چگونگی اجرای بهتر طرح مسکن مهر پرداختند.