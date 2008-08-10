برای توسعه پایدار باید به گسترش زیر ساختهای اجتماعی توجه شود

صادق زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر چه جامعه به سمت صنعتی شدن پیش برود مشکلات و معضلات اجتماعی نیز در صورت عدم توسعه ظرفیت های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: جامعه ای که نتواند در زمینه مشکلات اجتماعی آینده برنامه ریزی کند درگیر مسائل اجتماعی داخلی می شود و جلوی رشد آن جامعه در بقیه عرصه ها نیز گزفته می شود.

صادق زاده عنوان کرد: بهزیستی با کمک سازمانهای مردم نهاد در بخش فعالیتهای اجتماعی سعی دارد که این تناسب را درکشور هماهنگ کند.

وی عنوان کرد: در هر مقطع زمانی طبق شرایط اجتماعی شاهد بروز معضلات خاصی درجامعه هستیم که باید با کارشناسیهای لازم این معضلات را شناسایی و جهت رفع انها کوشش کنیم.

رئیس بهزیستی استان کرمان گفت: یکی از راههای جلوگیری از آسیبها آموزش مردم و ورود بخش خصوصی به خدمات بهزیستی و تخصصی کردن خدمات است که در این زمینه 86 سازمان مردم نهاد در استان کرمان در بخشهای مختلف فعال هستند و خدمات تخصصی را به جامعه هدف ارائه می دهند.