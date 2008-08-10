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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۱۱

رئیس بهزیستی استان کرمان:

برای توسعه پایدار باید به گسترش زیر ساختهای اجتماعی توجه شود

کرمان - خبرگزاری مهر: عباس صادق زاده گفت: توسعه پایدار زمانی در جامعه ایجاد می شود که درکنار توسعه بخشهای صنعتی به توسعه زیر ساختهای اجتماعی جامعه نیز توجه لازم صورت گیرد.

صادق زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر چه جامعه به سمت صنعتی شدن پیش برود مشکلات و معضلات اجتماعی نیز در صورت عدم توسعه ظرفیت های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: جامعه ای که نتواند در زمینه مشکلات اجتماعی آینده برنامه ریزی کند درگیر مسائل اجتماعی داخلی می شود و جلوی رشد آن جامعه در بقیه عرصه ها نیز گزفته می شود.

صادق زاده عنوان کرد: بهزیستی با کمک سازمانهای مردم نهاد در بخش فعالیتهای اجتماعی سعی دارد که این تناسب را درکشور هماهنگ کند.

وی عنوان کرد: در هر مقطع زمانی طبق شرایط اجتماعی شاهد بروز معضلات خاصی درجامعه هستیم که باید با کارشناسیهای لازم این معضلات را شناسایی و جهت رفع انها کوشش کنیم.

رئیس بهزیستی استان کرمان گفت: یکی از راههای جلوگیری از آسیبها آموزش مردم و ورود بخش خصوصی به خدمات بهزیستی و تخصصی کردن خدمات است که در این زمینه 86 سازمان مردم نهاد در استان کرمان در بخشهای مختلف فعال هستند و خدمات تخصصی را به جامعه هدف ارائه می دهند.

 

کد مطلب 729711

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