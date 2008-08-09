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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

ایده‌ها و پیشنهادهای بنیانیان برای اهل فرهنگ منتشر شد

ایده‌ها و پیشنهادهای بنیانیان برای اهل فرهنگ منتشر شد

«ایده پردازی برای فرهنگ‌سازی» شامل پیشنهادهای رئیس حوزه هنری به فیلمسازان، نمایشنامه نویسان، قصه نویسان و مربیان تربیتی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، نویسنده در این کتاب با تعریف هنر و هنرمند و جایگاه و نقش آنها در فرهنگ و توسعه در 7 بخش به بررسی مسائلی چون «نقش هنر در تحولات نظام آموزش و پرورش» و «رسالت هنر در حفظ و انتقال سنت های اصیل فرهنگی» پرداخته است.

دکتر حسن بنیانیان در کتاب «ایده پردازی برای فرهنگ سازی» تولید آثار هنری مانند فیلم کوتاه را برای تسریع در پیشرفت اقتصادی کشور موثر دانسته و با تمثیل و استناد به نمودارهای گوناگون تمامی بخش ها را برای خواننده توضیح داده است.

در قسمتی از این کتاب «ناشناخته ماندن فرهنگ در جامعه فرهنگی» و «علل اهمیت تحولات فرهنگی در ایران» بررسی و نقش و تاثیر غیر مستقیم مسئولان غیر فرهنگی در مقوله فرهنگ ارزیابی شده است. 

وی همچنین در این اثر آفات جشنواره ها و آسیب هایی را که از جانب بعضی از این رویدادها به استعدادهای جوان وارد شده و می شود به صورت مشروح تببین و تشریح کرده است.

نویسنده در پایان کتاب ابراز امیدواری کرده است که جوانان با انتقال مشکلات واقعی جامعه بتوانند نهضت بهره گیری از علم، هنر و تکنیک را برای توسعه و پیشرفت یک جامعه نمونه اسلامی هموار کنند.

این کتاب در شمارگان 2200 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.  

کد مطلب 729712

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