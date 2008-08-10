قطعات کمانچه اردشیر کامکار کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرید رحمتی نویسنده لرستانی، برای نخستین بار در کشور قطعاتی برای کمانچه از نواخته های استاد اردشیر کامکار را در کتاب چکاوک آوانگاری و به چاپ رساند.

این هنرمند لرستانی با توجه به اینکه کتابهای آموزش کمانچه در کشور بسیار محدود است، این نیاز وجود داشت که کتابی به رشته تحریر درآید که در آن به نیازهای نسل جوان برای یادگیری نت های کمانچه پاسخ گوید.

فرید رحمتی عنوان کرد: با توجه به اینکه استاد اردشیر کامکار یکی از اساتید صاحب سبک در کمانچه است برای اولین بار قطعات وی آوانگاری و در قالب کتاب چکاوک در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اردشیر کامکار یکی از نوازندگان چیره دست و صاحب سبک کمانچه است، افزود: در کتاب چکاوک علاوه بر 10 قطعه از استاد اردشیر کامکار یک قطعه لری از استاد پیرولی کریمی از اساتید کمانچه لرستان که در آلبوم موسیقی "تال" به طور مشترک توسط استاد کامکار و استاد فرج علیپور اجرا شده است نیز آمده است.

رحمتی خاطرنشان کرد: این کتاب در سه هزار نسخه به چاپ رسیده است.

فرید رحمتی، آهنگساز، مدرس و پژوهشگر موسیقی، فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران و پدیده جشنواره سراسری کمانچه نوازان در سال 85 است.

وی هم اکنون عضو شورای شعر و موسیقی صدا و سیما مرکز لرستان، عضو شورای نظارت بر آموزشگاههای موسیقی استان و عضو انجمن و خانه موسیقی لرستان است.