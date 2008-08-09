مطالبات پرسنل وزارت بهداشت پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر فاضل لنکرانی، ظهر امروز در هفدمین همایش معاونتهای پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در ارومیه با استفاده از گفتگوی تلفنی اظهار داشت: وزارت بهداشت سال گذشته را با کسری قابل توجه پرسنل پشت سرگذاشت که برای جبران مطالبات و معوقه های کارکنان این وزارتخانه امسال اقداماتی صورت گرفته که ظرف یک ماه آینده اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در این راستا این نهاد طی رایزنی با وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی سهام یکی از شرکتهای دولتی را به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خریداری کرده است.

لنکرانی گفت: سهام این شرکت به مبلغ 450 میلیارد تومان است که ظرف یک تا دو ماه آینده این سهام در بورس عرضه و از محل سود این سهام مطالبات پرسنل این وزراتخانه پرداخت خواهد شد.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری خواستار ایجاد تحول در تمامی بخشهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد و بیان داشت: با بینش صحیح و سازنده و نوآوری می توان مدیریت تحول را در کشور امکانپذیر کرد.

وی با اشاره به کسریها و مشکلات این وزارتخانه خطاب به مدیران حاضر در اجلاس اظهار داشت: باید کمبودها را اولویت بندی کنیم تا بتوانیم منابع محدود خود را با توجه به این اولویت بندی ها طبقه بندی و اجرایی کنیم.

لنکرانی خاطرنشان کرد: با اولویت بندی و نوآوری در تمامی برنامه و فرایندهای این نهاد می توان امکانات را به صورت بهینه به کارگیری کرده و از موارد زاید و غیر ضروری خودداری کرد.

وی تصریح کرد: من از تمامی شما معاونان پیشتیبانی وزارت بهداشت می خواهم بر اساس مسئولیت پذیری با تفویض اختیار در مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و خانه های بهداشت روند ارائه خدمات و پاسخگویی از مناطق به مرکز را به صورت سریع و سازنده انجام دهید.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواستار توسعه بخش خصوصی در کلیه بخشهای این وزارتخانه شد و گفت: در بحث خرید تجهیزات دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور می توانند با بهره گیری از بخش خصوصی تا حد زیادی از مشکلات خود را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه باید رویه های سنتی گذشته را عوض کرد بیان داشت: هر دانشگاه علوم پزشکی می تواند با توجه به شرایط وامکانات خود ضمن حفظ اصول و سیاستهای کلی با مشارکت بخش خصوصی گامهای اساسی تری بردارد.

اجلاس معاونت های پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به مدت دو روز در ارومیه در حال برگزاری است.