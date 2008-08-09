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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

فیضی در گفتگو با مهر:

5 درصد سهام مخابرات فروخته شد

5 درصد سهام مخابرات فروخته شد

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از فروش 5 درصدی سهام این شرکت در نخستین روز عرضه آن در بورس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهام هفتمین شرکت مشمول واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی ( شرکت مخابرات) در بورس عرضه شد. از حدود 45 میلیارد و 873 میلیون سهم مخابرات امروز دو میلیارد و 293 میلیون و 683 هزارو 782 سهم در بورس عرضه شد.

صابر فیضی در گفتگو با مهر گفت: در اولین عرضه سهام شرکت مخابرات ایران، طبق برنامه عمل شد و 5 درصد از سهام مخابرات در بورس عرضه شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: قیمت هر سهم 150 تومان کشف قیمت و به فروش رفت و استقبال بازار از این سهام خوب بود.

وی در خصوص تاریخ بعدی عرضه سهام مخابرات اظهار داشت: هنوز زمان عرضه بعدی سهام شرکت مخابرات ایران قطعی نشده است و به محض قطعی شدن از طریق بورس به اطلاع عموم خواهد رسید.

فیضی خاطر نشان کرد: واگذاری 5 درصد از سهام بزرگترین شرکت مشمول اصل 44 گام بزرگی در راه خصوصی سازی کشور است.

 

کد مطلب 729716

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