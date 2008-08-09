موافقت دستگاهها برای ارائه تسهیلات ویژه به جوانان در روز جوان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عصار نیا صبح امروز در یک نشست خبری به تشریح برنامه های هفته جوان پرداخت و افزود: در روز جوان گردهمایی جوانان فعال برگزار می شود و از جوانان برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه امسال دستگاهها و نهادهای مرجع دایه دار و بانی برگزاری روز جوان هستند، افزود: خوشبختانه امسال دستگاه ها جهت تکریم جوانان به پای کار آمده اند و آمادگی خود را برای برگزاری روز جوان اعلام کرده اند و این موفقیتی بزرگ برای سازمان ملی جوانان است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ملی جوانان ، به دیدار جوانان فعال با رئیس جمهور در روز جوان اشاره کرد و افزود: جوانان فعال شورای هماهنگی تشکل ها در روز جوان با رئیس جمهور دیدار خواهند داشت.

وی همچنین برگزاری جشنواره حضرت علی (ع) را از دیگر برنامه ها در هفته جوان عنوان کرد و افزود: این جشنواره در راستای الگو سازی و معرفی جوانان برتر تا پایان سال در سراسر کشور برگزار می شود.

وی به پیشنهادات ارائه شده به دستگاهها و سازمان ها در جهت اقدام برای جوانان اشاره کرد و گفت: در جهت بازدید رایگان از موزه ها ، ویزیت رایگان جوانان در مراکز درمانی ، استفاده رایگان از سالن های سینما برای جوانان و اعطای مرخصی به سربازان هماهنگی با دستگاههای مربوطه انجام شده است که بررسی ها نشان می دهد با اکثر پیشنهادات موافقت شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ملی جوانان خاطر نشان کرد : مذاکراتی نیز با دستگاه قضائی جهت اعطای مرخصی به جوانان زندانی در روز جوان صورت گرفته است .