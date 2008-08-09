هیچ اختلافی بین باشگاه مس و تربیت بدنی وجود ندارد

رضا یوسف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از سیاست گذاری های اصلی باشگاه صنعت مس کرمان توجه به تیمهای پایه و استعدادیابی در استان کرمان برای بازیکن سازی برای آینده فوتبال استان است که با جدیت ادامه دارد.
وی یادآور شد: اگر بتوانیم در تیمهای پایه استان کرمان سالی دو بازیکن بومی در پستهای مختلف به فوتبال کشور معرفی کنیم ظرف سه سال آینده بیش از 50 درصد از تیم بومی خواهد شد.
سرپرست باشگاه صنعت مس کرمان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های باشگاه ساخت سه ورزشگاه در سه شهرستان استان کرمان است که مدیریت جدید باشگاه از این برنامه حمایت کرده و بودجه لازم به تصویب رسیده است.
وی گفت: مدیریت جدید دو خواسته را از مدیریت باشگاه دارد که یکی شفاف سازی فعالیتهای باشگاه است و دیگری بومی سازی بازیکنان صنعت مس کرمان است.
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