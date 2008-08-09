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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۸

عرضه دو دوربین سایبرشات 10 مگاپیکسلی

عرضه دو دوربین سایبرشات 10 مگاپیکسلی

شرکت سونی دو نوع جدید دوربین حرفه ای سایبر شات خود را با 4 گیگابایت حافظه داخلی و حسگر 10 مگاپیکسلی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سونی دو مدل جدید از سری دوربینهای سایبر شات خود را با عنوان DSC T700 و DSC T77 معرفی کرد.

هر دو مدل مجهز به حسگر 10 مگاپیکسلی و صفحه نمایشگر 3 اینچی حساس به لمس هستند و مدل T700 برای دخیره آلبوم عکس دارای یک حافظه یکپارچه 4 گیگابایتی است.

هر دو محصول جدید این شرکت ژاپنی مجهز به لنزهای  Carl Zeissبا زوم اپتیکی چهار برابر و فناوری ثبیت سازی Optical SteadyShot با وضوح تصویر 10 مگاپیکسل و تشخیص لبخند هستند.

عملکرد تشخیص خودکار صحنه تصویر در این مدلها بهبود یافته و بنابراین می تواند به طور خودکار صحنه عکاسی را از بین 8 حالت مختلف انتخاب کند.

همچنین به دلیل عملکرد تشخیص چهره ها تصاویری که با چشمهای بسته گرفته شده اند به طور خودکار حذف شده و تنها عکسهای مناسب ذخیره می شوند.

همچنین این دوربینها می توانند با سرعت 30 فریم بر ثانیه فیلمبرداری کنند و صفحه نمایشگر لمسی 3 اینچی آنها می تواند با وضوح تصویر 640 در 480 پیکسل این فیلمها را پخش کند.

قطر مدل سایبر شات "تی 77" تنها 39/1 سانتیمتر است و باریکترین دوربین ساخت شرکت سونی به شمار می رود.

این محصول از ماه سپتامبر در رنگهای قهوه ای، سبز، صورتی، سیاه و نقره ای به قیمت حدود 300 دلار عرضه می شود.

براساس گزارش macitynet، قطر مدل سایبرشات "تی 700" در حدود 52/1 سانتیمتر است و به دلیل برخورداری از 4 گیگابایت حافظه یکپارچه می تواند هزار عکس را با وضوع تصویر بالا و 4 هزار عکس را با وضوح تصویر "وی جی ای" در آلبوم خود ذخیره کند. قیمت این محصول در حدود 400 دلار است.

کد مطلب 729720

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