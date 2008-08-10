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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

تفاهمنامه همکاری قرآنی کانونهای قرآن و شاهد اسلام آبادغرب امضا شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب گفت: کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب به منظور ترویج و اشاعه نهضت قرآن آموزی با کانون شاهد بنیاد شهید و امور ایثارگران تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.

محمد امین بیگ پوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این تفاهمنامه به منظور همکاری قرآنی در زمینه های حفظ قرآن، تجوید، روخوانی، روانخوانی، تفسیر قرآن و قرائت بین کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی و کانون شاهد بنیاد شهید و امور ایثارگران منعقد شده است.

 

وی افزود: براساس این تفاهمنامه اداره تبلیغات اسلامی در خصوص تامین مربی قرآن، نظارت بر کلاسهای قرآن، مطابق با معیارهای سازمان دارالقرآن الکریم همکاری خواهد کرد.

 

بیگ پوری ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه کانون شاهد نیز در خصوص تهیه مکان برگزاری کلاسهای قرآن، پرداخت حق الزحمه مربیان قرآن و ثبت نام از مخاطبین همکاری خواهد کرد.

 

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب خاطر نشان کرد: انتظار می رود با امضا این تفاهمنامه گامی بلند در جهت نهضت قرآن آموزی در این شهرستان برداشته شود.

کد مطلب 729723

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