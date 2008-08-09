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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۰۸

آسوشیتدپرس مدعی شد:

سوریه از بازدید آژانس ممانعت بعمل آورده است

آسوشیتدپرس در خبری به نقل از دیپلمات ها مدعی شد که سوریه درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای بازدید کارشناسان این آژانس از تاسیسات هسته ای خود رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیپلماتها به آسوشیتدپرس گفته اند که این درخواست برای تکمیل بازدید ماه ژوئن صورت گرفته بود که ماه گذشته رد شده است.

این دیپلمکات ها که نامی از آنها برده نشده همچنین خبر داده اند که آمریکا در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس برای ممانعت از دادن کرسی به سوریه در بین 35 عضو شورای حکام است.

آمریکا مدعی است با توجه به تصمیم گیری های شورای حکام که از طریق اجماع می باشد دادن کرسی به سوریه هرگونه رسیدگی به برنامه هسته ای این کشور را با مانع رو به رو می سازد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی سوریه را متهم می کنند که با کره شمالی رابطه پنهانی در زمینه همکاری های هسته ای دارد. سوریه این اتهام را تاکنون رد کرده است.

کد مطلب 729724

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