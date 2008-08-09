دفاع مقدس مدیون راویان فتح است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن رحیم پور ازغدی ظهر امروز در همایش سالانه راویان فتح استان خراسان که در مکان تالار رازی برگزار شد، افزود: راویان دفاع مقدس نقشی مشابه مقتل خوانان قیام عاشورا در جامعه ایفا می کنند و هر آنچه امروز از قیام عاشورا می دانیم مدیون مقتل خوانان آن زمان است که ثبت شده و به دست ما رسیده است.

وی اظهار داشت: فضای جبهه و جنگ هدیه ای بهشتی بود که برای افراد خاص حاضر در صحنه آن زمان آمد.

رحیم پور ادامه داد: این هدیه بهشتی برای بسیاری از مردم آن زمان نبود و برای نسلهای بعد هم نخواهد بود از اینرو مقتل خوانان جبهه و جگ اند که وظیفه انتقال مفاهیم متعالی دفاع مقدس را به عهده دارند.

وی با اشاره به بازدید یک میلیون نسل سومی از مناطق جنگی در سال جاری عنوان کرد: جهت انتقال مفاهیم به نسل جدید باید با آنها رابطه برقرار کرد و در این راستا نباید گرفتار نوستالو‍‍ژی حاکم بر برخی فیلمهای دفاع مقدس شد.

رحیم پور شهیدان عظیمی، اویسی، واعظی را به عنوان شهیدان حافظ کل قرآن و دائم الذکر برشمرد و افزود: در دفاع مقدس هر نوع انسانی با مراتب مختلف شناخت وجود داشت به نحوی که اولین شهید قواص عملیات کربلای 5 فردی بود که تا زمان ورودش به جبهه نماز نخوانده بود.

وی تاکید کرد: بیان تاریخ جنگ چندان اهمیتی ندارد بلکه باید به خصوصیاتی از جنگ تحمیلی که بقیه جنگها فاقد آن هستند پرداخته شود و باید هدف جنگ و روحیه هادی رزمندگان را که به چرایی، اهداف و کارکردهای انقلاب می انجامد، تدوین و منتقل کرد.