جلوگیری قاطعانه از زمین خواری از وظایف اصلی فرمانداری چناران است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، قهرمان رشید ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه فرماندار چناران با اشاره به مشکل زمین خواری در چناران افزود: نباید فضای رشد و تقویت مافیای زمین خواری را فراهم کنیم و یکی از وظایف فرمانداری چناران جلوگیری قاطعانه از زمین خواری است.

وی بر لزوم تلاش در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: با تلاش قوای سه گانه اندک نقایص موجود هم حل می شود و سرمایه گذاری داخلی و خارجی همچون سالهای گذشته با شتاب دنبال می شود.

رشید ابراز امیدواری کرد: فرماندار جدید چناران با کمک دیگر مسئولان در جهت تحقق مشارکت عمومی حرکت کند و جلسات شورای اداری را به محلی برای تصمیم گیری صحیح و سیاست گذاری آگاهانه تبدیل نماید.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به نقش مردم چناران در پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: چناران در زمینه نیروی انسانی از استعدادهای قابل توجهی برخوردار است که باید با تلاش مسئولان و استفاده از صاحب نظران شکوفا شود.

وی سرعت ارائه خدمات به توده متوسط به پایین در چناران طی سه سال گذشته را راضی کننده عنوان کرد و گفت: توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و دینی مردم از نظر کیفی و کمی رشد یافته است.

رشید افزود: با توجه به ظرفیت چناران در صورت توجه به مبلمان شهری و با همت مسئولان و ایجاد مراکز رفاهی، این شهرستان می تواند مرکز ثقل فعالیتهای مردم شهرهای اطراف به خصوص مشهد باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان داشت: نقش اصلی نماینده عالی دولت در شهرستانها و استان هماهنگی و استفاده از نظرات نخبگان جامعه است که فرماندار جدید چناران نیز باید این روند را ادامه دهد.

وی بر محوریت وحدت و انسجام در انجام امور تاکید کرد و گفت: هرگاه وحدت افزایش یافته، موفقیت بیشتر بوده است و در مقطع حساس کنونی، توجه به وحدت یک وظیفه مهم، دینی و ملی و رمز موفقیت و دوام انقلاب است.