طرح گفتمان دینی در سال نوآوری و شکوفایی تداوم دارد

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: مخاطب طرح گفتمان دینی عموم مردم به ویژه جوانان هستند که در این گفتمانها استادان برجسته حوزه و دانشگاه و نخبگان فرهنگی کشور حضور دارند

معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد : این طرح در سال جاری در 9 موضوع نوآوری و شکوفایی، عفاف و حجاب، زن و خانواده، آسیبهای اجتماعی، عرفان و نحله‌های انحرافی، فرهنگ مناسبتهای دینی، مهارت در زندگی، نماز و جوانان در مساجد و مدارس برگزار می‌شود.

وی افزود : بی تردید در جامعه کنونی با گسترش فناوری و استفاده دشمن از شیوه های نوین برای تهاجم فرهنگی و تخدیر افکار جوانان و نوجوانان، پرداختن به سیره پیامبر اکرم(ص) و بررسی شیوه ها و کارکردهای ایشان برای نشر دین و مبارزه با خرافه و دین گریزی ضرورت بیشتری یافته است .

به گفته وی پیامبر گرامی اسلام برای زنده کردن ارزشها و حفظ و نگهداری آنها و احیای اعتقادات و معارف ناب اسلامی، اخلاق و ملکات فاضله نفسانی و نیز ترویج احکام و مسائل علمی و عملی اسلام از هیچ کوششی دریغ نورزیدند، به ویژه آنکه روش ایشان به روزترین و کارآمدترین شیوه ها بود.

روحانی نژاد با اشاره به اینکه روحانی باید با بهترین شیوه های تبلیغ آشنا باشد افزود : جوانان والاترین سرمایه هر ملتی هستند و آینده و سرنوشت کشور به دست پرتوان جوانان این مملکت است که باید با برنامه ریزی صحیح و تبلیغ هدفمند، ارزشهای دینی و ملی را به آنان آموزش داد.