پنج شعبه شورای حل اختلاف در کرج به دعاوی ملکی اختصاص یافت

لقمان کیاپاشا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هدف از راه اندازی این شعب، امکان رسیدگی سریعتر به دعاوی مردم است که در دو نوبت صبح و عصر آماده رسیدگی به شکایات موجران و مستاجران است.

وی افزود: اکنون بیش از 20 هزار پرونده به شعبه های شورای حل اختلاف این شهرستان وارد شده است که بخش عمده ای از آن مربوط به شکایت موجر و مستاجر بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف ایجاد فرهنگ صلح و سازش در بین مردم است و رفع اختلافات به صورت ریش سفیدی و ... با توجه به دستورات دینی و آیات و احادیث رواج داشته است ولی تغییرات اجتماعی موجبی شده مردم برای رفع اختلافات خود تنها از طریق دادگستری اقدام کنند و فرهنگ صلح و سازش موجب شد این فرهنگ جایگاه واقعی خود را بیش از گذشته پیدا کند.