40 شرکت مجوز ساخت فناوریهای نوین ساختمان را اخذ کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا امروز در حاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران ضمن دیدار با معاون وزیر مسکن عراق در جمع خبرنگاران گفت: برنامه ریزی برای همکاریهای مشترک وزاری مسکن وشهرسازی دو کشور ازمدتها پیش همزمان با سفر وزیر مسکن و عمران عراق به ایران در قالب امضای یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه آغاز شده بود.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: به همین منظور معاون وزیر مسکن و عمران عراق در صدر هیئتی بلند پایه به ایران سفر کرد که امروز مذاکراتی در جهت اجرایی کردن همکاریهای مشترک میان دو کشور صورت گرفت.

وی اظهار داشت: مقرر شده این هیئت از مرکز تحقیقات ساختمان مسکن ایران بازدید به عمل آورند تا زمینه های ایجاد چنین مرکزی در عراق جهت بازسازی بخش مسکن این کشور فراهم شود.

سعیدی کیا با اشاره به مشارکت دربازسازی عراق تصریح کرد: مشارکت در بازسازی عراق به صورت اعزام نمایندگان بخش خصوصی مسکن کشور به عراق محقق می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی تاکید کرد: وزارت مسکن و شهرسازی در بازسازی عراق زمینه فعالیت بخش خصوصی ایران در این کشور را بر عهده دارد.

وی ضمن بازدید از غرفه های هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان حجم کار را وسیع تراز نمایشگاه گذشته ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر توانمندیهای صنایع بخش ساختمان نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده این در حالی است که هنوز با وضعیت مطلوب در بخش ساختمان فاصله داریم.

سعیدی کیا عنوان کرد: برای دستیابی به وضعیت مطلوب در بخش مسکن در اولین قدم استفاده از فناوریهای نوین در دستور کار قراردارد که هم اکنون 24 فناوری جدید در حوزه سازه و محصولات ساختمان ضمن تایید مرکز تحقیقات و ساختمان در کتابچه ای جهت اجرا به چاپ رسیده است.