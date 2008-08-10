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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

عملیات احداث تونل در غار نخجیر استان مرکزی از سر گرفته شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: عملیات احداث تونل در غار نخجیر استان مرکزی پس از بازدید و تایید کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی از سر گرفته شد.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: طی روزهای اخیر هیئت کارشناسی از سازمان زمین شناسی کشور، غار شگفت انگیز و پرجاذبه نخچیر را مورد بازدید قرار داده اند و شروع عملیات اجرایی با تایید نظر آنان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر مباحثی در مورد ترکهای غار و انتساب آن به عملیات اجرایی احداث تونل، افزود: بنابر اعلام نظر کارشناسان آنان هیچ یک از ترکهای داخل غار مربوط به عملیات اجرایی نیست بلکه مربوط به حرکات طبیعی زمین و مربوط به دهها و هزاران سال قبل است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد خروجی در تونل تصریح کرد: باتوجه به تنگ بودن محور و معبر داخلی غار به عنوان دالان اصلی غار، امکان بازدید همزمان گروه های بازدید کننده وجود ندارد و به دلیل آنکه در اثر برخورد و تلاقی گروه های بازدید اصلی با جداره های غار که از پوشش زیبای اسفنجی برخوردار است، امکان ساییدگی و تخریب وجود دارد، احداث تونل بر اساس مصوبه و تایید کارگروه گردشگری در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وی همچنین از مصوبه هیئت دولت و تامین 500 میلیون تومان اعتبار برای اجرای این پروژه خبر داد و گفت: احداث تونل با دقت لازم و اصول کامل فنی و کنترل شده صورت گرفته و هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

حسینی همچنین از طرح شکایت علیه برخی نشریات و سایتهای خبری در مورد عملکرد مغرضانه در مورد اقدامات این سازمان در احداث تونل در غار خبر داد.

کد مطلب 729738

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