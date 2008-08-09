جشنواره گل و گیاه امسال نیز در کرمان برگزار نمی شود

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره که در سالهای اخیر همه ساله در اواخر تابستان در کرمان با حضور شرکتهای پرورش گل و گیاه از سراسر کشور برگزار می شود که از سال گذشته به دلایل مختلف در کرمان برگزار نشد.

وی با اشاره به تاثیر فرهنگی برگزاری این نمایشگاه در کرمان گفت: برگزاری این جشنواره باعث توجه بیشتر مردم به فضاهای سبز استان کرمان و حفاظت بیشتر مردم از این فضاها می شد.

بابایی گفت: به زودی بانک اطلاعات فضاهای سبز شهر کرمان تهیه و برنامه جامعی نیز برای ایجاد فضاهای سبز مطابق با طرح تفضیلی شهر کرمان به خصوص شهرکهای اقماری تدوین می شود.

بابایی یادآور شد: باید فرهنگ سازی لازم برای حفظ و گسترش منابع فضای سبز در شهر کرمان ایجاد شود که می تواند در این زمینه برنامه های آموزشی لازم را در کرمان اجرا کرد که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری کرمان این وظیفه را به عهده دارد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز استان کرمان گفت: برای توسعه شبکه آب خام شهر کرمان تاکنون 300 میلیون تومان اختصاص یافته و مطالعات این طرح انجام شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر از سرانه فضای سبز کشورعقب مانده ایم و به دلیل عدم تناسب در گسترش جمعیت شهروندان نیز با مشکلاتی به خصوص در نقاط غربی کشور مواجه هستیم.