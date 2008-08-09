  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۰۹

جشنواره گل و گیاه امسال نیز در کرمان برگزار نمی شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز استان کرمان گفت: با دستور شهردار کرمان جشنواره سالانه گل و گیاه کرمان از سال آینده پس از دو سال وقفه برگزار می شود.

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره که در سالهای اخیر همه ساله در اواخر تابستان در کرمان با حضور شرکتهای پرورش گل و گیاه از سراسر کشور برگزار می شود که از سال گذشته به دلایل مختلف در کرمان برگزار نشد.

وی با اشاره به تاثیر فرهنگی برگزاری این نمایشگاه در کرمان گفت: برگزاری این جشنواره باعث توجه بیشتر مردم به فضاهای سبز استان کرمان و حفاظت بیشتر مردم از این فضاها می شد.

بابایی گفت: به زودی بانک اطلاعات فضاهای سبز شهر کرمان تهیه و برنامه جامعی نیز برای ایجاد فضاهای سبز مطابق با طرح تفضیلی شهر کرمان به خصوص شهرکهای اقماری تدوین می شود.

بابایی یادآور شد: باید فرهنگ سازی لازم برای حفظ و گسترش منابع فضای سبز در شهر کرمان ایجاد شود که می تواند در این زمینه برنامه های آموزشی لازم را در کرمان اجرا کرد که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری کرمان این وظیفه را به عهده دارد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز استان کرمان گفت: برای توسعه شبکه آب خام شهر کرمان تاکنون 300 میلیون تومان اختصاص یافته و مطالعات این طرح انجام شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر از سرانه فضای سبز کشورعقب مانده ایم و به دلیل عدم تناسب در گسترش جمعیت شهروندان نیز با مشکلاتی به خصوص در نقاط غربی کشور مواجه هستیم.

کد مطلب 729741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها