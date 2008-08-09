تدوین لایحه اصلاح ساختار نظام بانکی/ ضرب سکه 1000 ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز در نشستی با خبرنگاران در حاشیه مراسم بازدید از سازمان تولید و انتشار اسکناس گفت: نظام بانکی کشور دو کار موازی را پیش رو دارد، یکی تداوم روند نظم بخشیدن و استقرار نظام بانکی متناسب با نیاز کشور و نیاز بانکداری بدون ربا و تبیین مفهوم بانکداری و دیگری مشخص شدن وظایف و اختیارات نظام بانکی کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات مذکور در طول یکسال گذشته انجام شده و از این به بعد نیز تداوم خواهد یافت، افزود: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی نیز موارد یاد شده را تدوین کرده و هم اکنون به جریان افتاده است.

وی گفت: بانک مرکزی هم اکنون در حال تدوین لایحه اصلاح ساختار بانکی است، این لایحه فراتر از بسته بانک مرکزی محسوب می شود و جایگزینی برای قانون پولی و بانکی مصوب 40 سال پیش، قانون بانکداری بدون ربا مصوب 25 سال پیش و قانون اداره امور بانکها مصوب شورای انقلاب خواهد شد.

مظاهری با تاکید بر اینکه پیش نویس در حال آماده سازی است، افزود: این لایحه دارای 15 تا 20 ماده خواهد بود که البته ممکن است در طول اصلاح و تدوین آن نام لایحه تغییر کند و این لایحه جزئی از طرح تحول نظام پولی کشور است.

مظاهری با تاکید بر اینکه این لایحه با کمک نظرات تمام صاحبنظران تدوین خواهد شد، یکی از نیازهای نظام بانکی را اصلاح قوانین بانکی کشور و مدرن کردن آنها عنوان و تصریح کرد: این امر به این دلیل باید صورت گیرد تا بانکها بتوانند هم تجهیز منابع و واسطه گری وجوه را در کشور به درستی انجام دهند و هم بتوانند در رسیدن کشور به رشد اقتصادی 8 درصد کمک کنند.

وی بیان کرد: رشد نقدینگی همراه با خصوصی سازی دولت به شدت افزایش می یابد، این در حالی است که نظام بانکی هم باید تقاضای رشد نقدینگی و اعتبارات و هم تقاضای نقدینگی ناشی از خصوصی سازی دولت را تامین نماید.

رئیس کل بانک مرکزی برنامه امروز بانک مرکزی را انضباط بخشی به مجموعه تدابیر روان سازی تسهیلات بانکی عنوان کرد و از ضرب سکه 1000 ریالی در بانک مرکزی خبرداد.

وی با اشاره به تورم کشور طی سالیان اخیر گفت: این در حالی است که متناسب با نرخ و میزان تورم، اسکناس، سکه و وجه در کشور تولید نشده است و مردم به منظور تامین کالاها و نیازهای خود مجبور به حمل پول بیشتری بودند، بنابراین بانکها نیز به منظور رفع این معضل اقدام به انتشار ایران چک کردند اما بانک مرکزی با انتشار ایران چک خود و جلوگیری از انتشار ایران چک بانکها به این امر نظم بیشتری خواهد بخشید.

مظاهری همچنین اظهارداشت: به لحاظ اقتصادی ارزش بسیاری از سکه ها بیش از ارزش اسمی آن است، یعنی قیمت فلز یک سکه یک ریالی 12 تا 13 تومان است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه راهکار برای اصلاح وضعیت فعلی واحد پولی کشور وجود دارد، افزود: یکی حفظ وضع موجود با این واحد پولی فعلی، یکی حفظ واحد پول ریال با حذف چند صفر و دیگری تغییر واحد پولی کشور است که البته دومین نظریه از طرفداران بیشتری برخوردار است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بررسی موارد مذکور نیاز به 1.5 سال زمان دارد، گفت: کشورهای در معرض تورم ناچار هستند از طریق چاپ اسکناس درشت تر نیاز مردم را تامین و یا واحد پول را اصلاح نمایند.