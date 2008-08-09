ارزش جاری بورس تهران به 75 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به منظور کشف قیمت در بازار سهام عرضه شد تا بالاخره طلسم ورود شرکت مخابرات به بورس شکسته شود.

غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر گفت: با فروش 5 درصد سهام مخابرات ، ارزش جاری بورس از 67.5 میلیارد دلار به 75 میلیارد دلار افزایش یافت.

کردزنگنه همچنین تصریح کرد: برای نخستین بار چندین هزار نفر از بورس کد دریافت کرده و سهامدار شدند.

همچنین صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر گفت: در اولین عرضه سهام شرکت مخابرات ایران، طبق برنامه عمل شد و 5 درصد از سهام مخابرات در بورس عرضه شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: قیمت هر سهم 150 تومان کشف قیمت و به فروش رفت و استقبال بازار از این سهام خوب بود.

وی در خصوص تاریخ بعدی عرضه سهام مخابرات اظهار داشت: هنوز زمان عرضه بعدی سهام شرکت مخابرات ایران قطعی نشده است و به محض قطعی شدن از طریق بورس به اطلاع عموم خواهد رسید.

فیضی خاطر نشان کرد: واگذاری 5 درصد از سهام بزرگترین شرکت مشمول اصل 44 گام بزرگی در راه خصوصی سازی کشور است.

بر اساس مصوبه اسفند ماه 1385 هئات‌وزیران و اصلاحیه مورخ مرداد ماه 86 آن، شرکت‌های زیر ساخت و فناوری اطلاعات از شرکت مخابرات ایران منفک و مخابرات مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام در بورس شد.

امروز پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران از مبلغ 36 هزار و 967 میلیارد و 159 میلیون و 330 هزار و 272 ریال به مبلغ 45 هزار و 873 میلیارد و 655 میلیون و 652 هزار ریال و پس از مدت ها پیگیری تعداد دو میلیارد و 293 میلیون سهم در بازار سهام عرضه شد.

این تعداد از سهام شرکت مخابرات برای نخستین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تابلوی اصلی بازار اول و در نماد " اخابر " و توسط 470 ایستگاه معاملاتی عرضه شد. این در حالی است که سهمیه هرایستگاه معاملاتی 5 میلیون و 100 هزار سهم تعیین شده بود.

شرکت مخابرات بزرگ‌ترین شرکت مشمول اصل 44 برای ورود به بورس است که از کل سهام شرکت، در نهایت 20 درصد دولتی باقی خواهد ماند. به علاوه 20 درصد هم در اختیار تعاونی‌های کارگزاری عدالت به منظور سهام عدالت و پنج درصد از سهام هم به عنوان سهام ترجیحی در اختیار کارکنان شرکت قرار می‌گیرد. مابقی سهام نیز از طریق بورس به عموم واگذار خواهد شد.

روند عرضه

از مدتی پیش فعالان بازار اقدام به جمع‌آوری نقدینگی خود و تبدیل برخی از سهام به پول نقد کرده­اند. در روند عرضه اولیه سهام مخابرات نیز سهام‌داران حقوقی نسبت به سهام‌داران حقیقی تمایل بیشتری برای خرید سهام مخابرات داشتند. نماد شرکت مخابرات به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 در حدود ساعت 10:28دقیقه بازگشایی شد. نخستین قیمت پیشنهادی برای این سهم 1000 ریال بود. پس از آن قیمت های پیشنهادی 10 ریال، 10 ریال و بسیار آرام افزایش یافت. به طوری که امروز جدول بهترین تقاضاهای خرید به نماد شرکت مخابرات ایران اختصاص یافت.

اما قیمت‌ها از 1193 ریال بالاتر نرفت. قیمت‌های پیشنهادی با قیمت مورد نظر سازمان خصوصی‌سازی فاصله داشت و این سازمان در قیمت‌های پیشنهادی حاضر به عرضه نبود. تا اینکه در ساعت 12:50 دقیقه عرضه و تقاضای 1500 ریالی وارد سامانه معاملات شد. در این قیمت پنج درصد عرضه شده معامله شد، تا هر سهم این شرکت 150 تومان کشف قیمت شود.

به گفته مدیر عامل شرکت بورس، درصورت وجود تقاضای کافی در روزهای بعد ، سازمان خصوصی‌سازی به تدریج پنج درصد دیگر از سهام را در بازار عرضه خواهد کرد.