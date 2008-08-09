جمعیت دانش آموزی عشایر کشور 52 درصد رشد یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، لطف الله عباسی ظهر شنبه در آیین اختتامیه نهمین اردوی دانش آموزی دخترعشایر کشور در اردوگاه میرزاکوچک خان جنگلی رامسر افزود: اکنون 168 هزار دانش آموز عشایر در پنج هزار و 804 واحد آموزشی و 157 مرکز شبانه روزی کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: تقویت ساختار آموزش و پرورش عشایر در سطح ستاد و استانها، افزایش سهمیه مراکز تربیت معلم و ردیف بودجه خاص از جمله نیازمندیهای این نهاد آموزشی است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 70 درصد جمعیت یک میلیون و 350 هزار نفری عشایر کشور با سواد شدند.

عباسی با اشاره به اردوهای دانش آموزی عشایر کشور بیان داشت: این اردو نمادی از کثرت و در عین وحدت بوده و موجب بروز خلاقیتها می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش عشایر کشور، اعتبار پیش بینی شده سال جاری برای فعالیتهای این نهاد را 23 میلیارد ریال اعلام کرد.

750 دانش آموز دختر عشایر در اردوی سه روزه دانش آموزی رامسر شرکت داشتند.