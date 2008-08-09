مشکلات فعلی نظام سلامت مربوط به توزیع ناعادلانه خدمات است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، تصریح کرد: در مقوله سلامت نیاز به همفکری و کار متقابل وجود دارد .

وی با اشاره به اینکه بیشترین مرگ و میرها در کشور مربوط به بیماریهای غیرواگیر است، افزود: این قبیل بیماریها عمدتا ساخته خود بشر است و ما باید به دنبال پیشگیری از بروز این بیماریها باشیم.

وزیر بهداشت، توانمندسازی مردم را برای مقابله با بیماریها مورد تاکید قرار داد و گفت: مردم باید با شناخت عوامل خطرساز به مقابله با این بیماریها بروند.

لنکرانی در پاسخ به سئوالی در زمینه برنامه های وزارت بهداشت در حوزه سلامت، به اجرای طرح واکسیناسیون اشاره کرد و افزود: تنها کشوری هستیم که بیش از 95 درصد جمعیت آن تحت پوشش واکسیناسیون هپاتیت B قرار گرفته اند.

وی همچنین به اجرای واکسیناسیون سراسری سرخک در سال گذشته اشاره کرد و گفت: کشور ما به لحاظ مراقبت از کودکانی که دچار عفونت حاد تنفسی می شوند و ظرف مدت 24 ساعت از ابتلا به بیماری، به پزشک مراجعه می کنند، رتبه کمتر از پنجم را در دنیا دارد.

وزیر بهداشت، مشکلات نظام سلامت را تامین منایع مالی و توزیع ناعادلانه خدمات درمانی دانست و افزود: در این بخش دچار اشکال جدی هستیم که نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

وی علت بروز چنین مشکلاتی را ناشی از افزایش تعرفه های پزشکی در اسفند 83 دانست و گفت: متاسفانه منابع مالی این افزایش تعرفه ها نه در نظام بیمه ای و نه در سایر منابع دیده نشده بود.

لنکرانی ادامه داد: همین امر باعث شد به یکباره در بحث پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم، رشد لگاریتمی پیدا کنیم.

وی با عنوان این مطلب که پرداخت های طاقت فرسای هزینه های سلامت از سوی برخی خانواده، آنها را فقیر می کند، بر وجود راهکارهای مشخص برای حل این مشکلات تاکید کرد.

وزیر بهداشت در خصوص مثبت یا منفی بودن طرح خودگردانی بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی که از سال 70 در کشور اجرا شد، با اشاره به اینکه نظام سلامت بازاری نیست که توقع داشته باشیم بر اساس عرضه و تقاضا اداره شود ، افزود: در این بخش با عدم تقارن بین عرضه کننده و دریافت کننده خدمات مواجه هستیم. لذا، طرح خودگردانی با چنین قرائتی، کار بسیار اشتباه و غلطی بود.