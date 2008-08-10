اجرای پروژه مهر در مدارس ضروری است

احمد صیفوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه با تکیه بر توانایی های مردمی برای هشتمین سال متوالی در استان کرمان آغاز شده است.

وی با اشاره به نقش این پروژه در نوسازی مدارس استان کرمان تصریح کرد: برای اجرای این پروژه در استان کرما هفت کمیته تجهیز، تعمیر، ساماندهی وضعیت مدارس، هماهنگی، توجیه و تنظیم و پیگیری مسائل پرورشی در آموزش و پرورش تشکیل شده است و مشغول کار هستند.

وی عنوان کرد: به طور کلی طرح پروژه مهر بر پایه مشارکتهای مردمی بنا شده است و در این زمینه خیرین، نهادها و سازمان های مختلف استان برای آغاز سال تحصیلی جدید می توانند در اجرای این طرح سهیم باشند.

وی گفت: نوسازی و تجهیز مدارس می تواند در بالا رفتن سطح کیفی آموزش در مناطق مختلف استان کرمان به خصوص در مناطق جنوبی استان کرمان بسیار حائز اهمیت باشد.